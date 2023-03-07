Banotu bitkisi çarpıntıya iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Banotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Banotu çarpıntıyı gidermesine kadar birçok şeye faydasının olduğu ifade edildi

ÇARPINTI NEDİR?

Kalp atım hızının dakikada 100’ün üzerinde olması durumuna taşikardi (kalp çarpıntısı) denir. Bu durum birkaç saniye kadar sürebileceği gibi saatlerce de sürebilir. Kalp bu şekilde hızlı hızlı attığında normalde atımlar arasında kanla dolan yeteri kadar kanla dolamaz. Bu durumda kalp, tüm vücuda yetecek oksijenizasyonu ve kanlanmayı sağlayamayabilir.

BANOTU NEDİR?

Patlıcangiller familyasından; yol kenarlarında, gölgelik yerlerde yeti en, 80 santimetre kadar boyunda uyu turucu ve zehirli bir bitkidir. Açık ye il renktedir. Her tarafında beyaz, uzun tüyler vardır. Çiçekleri sarımtırak, kırmızımsı mor renktedir. Meyvesinin içinde yüzlerce tohumu vardır.

BANOTUNUN FAYDALARI

-Titreme ve çarpıntıyı giderir.

-Teskin edicidir.

-Uykuyu kaçırır. Keyif verir.

-Beyin hastalıkları, kore hastalığı ve nikriste faydalıdır.

BANOTUNUN ZARARI VAR MI?

Ev ilaçlarında kullanılması tavsiye edilmez.