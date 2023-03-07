Banotu bitkisi romatizmaya iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Banotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Banotu bitkisinin kurutulduktan sonra kaynatılarak elde edilen su romatizma ile siyatik ağrılarına yararlı geldiği ifade edildi.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

BANOTU NEDİR?

Patlıcangiller familyasından; yol kenarlarında, gölgelik yerlerde yeti en, 80 santimetre kadar boyunda uyu turucu ve zehirli bir bitkidir. Açık ye il renktedir. Her tarafında beyaz, uzun tüyler vardır. Çiçekleri sarımtırak, kırmızımsı mor renktedir. Meyvesinin içinde yüzlerce tohumu vardır.

BANOTUNUN ZARARI VAR MI?

Ev ilaçlarında kullanılması tavsiye edilmez.

BANOTUNUN FAYDALARI

-Sakinleştirici ve yatıştırıcı özelliği bulunduğundan uyku problemlerinde kullanılan ilaçlarda kullanılır.

-Ban bitkisi kurutulduktan sonra kaynatılarak elde edilen su romatizma ile siyatik ağrılarına fazla yararlı gelir.

-Teskin edicidir.

-Titreme ve çarpıntıyı giderir.

-Uykuyu kaçırır. Keyif verir.

-Beyin hastalıkları, kore hastalığı ve nikriste faydalıdır.