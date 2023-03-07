Banotu bitkisi uykusuzluğa iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Banotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Banotu bitkisi kurutulduktan sonra kaynatılarak elde edilen su romatizma ile siyatik ağrılarına fazla yararlı gelir.

UYKUSUZLUK NEDİR?

Uykusuzluk, kişinin uykuya dalmasına engel olan veya uyumamasına neden olan bir uyku hastalığıdır. Uykusuzluk hastalığı uykuya dalmayı zorlaştırabileceği gibi çok erken uyanmaya ya da uykunun bölünmesine neden olabilen yaygın bir uyku bozukluğudur.

BANOTUNUN FAYDALARI

-Sakinleştirici ve yatıştırıcı özelliği bulunduğundan uyku problemlerinde kullanılan ilaçlarda kullanılır.

-Ban bitkisi kurutulduktan sonra kaynatılarak elde edilen su romatizma ile siyatik ağrılarına fazla yararlı gelir.

-Teskin edicidir.

-Titreme ve çarpıntıyı giderir.

-Uykuyu kaçırır. Keyif verir.

-Beyin hastalıkları, kore hastalığı ve nikriste faydalıdır.

BANOTUNUN ZARARI VAR MI?

Ev ilaçlarında kullanılması tavsiye edilmez.