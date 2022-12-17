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Araştırma sonucundan ortaya çıktı. Banyolarınızdaki öldüren tehlikeye dikkat

Yapılan yeni bir araştırmaya göre; Lavabo ve borularda sadece mikropların olmadığını, küf, maya ve diğer mantar türlerinin bulunduğu ortaya çıktı. 2020'de hayatını kaybeden iki yaşındaki Awaab Ishak'ın ailesinin Rochdale'deki dairesinde küfe maruz kalması sonucu öldüğü sonucu bildirilmişti.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 11:48
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Banyolarınızdaki öldüren tehlikeye dikkat. Araştırma sonucundan ortaya çıktı. Küf maya diğer mantarlara dikkat

Araştırma sonucundan ortaya çıktı. Banyolarınızdaki öldüren tehlikeye dikkat
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tv100’ün haberine göre; Reading Üniversitesi tarafından kurulan araştırmacı ekip banyolarımızdaki tehlikeleri barındıran lavabolardan numune toplayıp incelediği bildirildi. Numunelerden çıkarılan DNA’nın analiz edildiği vurgulandı. Lavabolarda 375 mantar cinsinin olduğu küf ormanların bulunduğu görüldü. Farklı lavabolardaki mantar topluluklarının birbirine son derece benzediği tespit edildiği bildirildi.

Lavabolarda yaşayan mantar türlerinin yüksek sıcaklıklara düşük pH'ye dayanıklı olduğu belirlendi. Bazı türlerin, sabundaki deterjanı besin kanyağı olarak kullandığı da tespit edildi.

KÜFE MARUZ KALMASI SONUCUNDA ÖLDÜ

Araştırma ekibi, lavabo ve borularda sadece mikropların olmadığını, küf, maya ve diğer mantar türlerinin bulunduğunun ortaya koyduklarını bildirdi. Bunun, insanları hasta edebilecek türleri barındırdığı ve yayılmasını sağladığı vurgulandı. Örneğin BK'de 2020'de hayatını kaybeden iki yaşındaki Awaab Ishak'ın, ailesinin Rochdale'deki dairesinde küfe maruz kalması sonucu öldüğü sonucuna varılmıştı.

SİYAH KÜFE MARUZ KALMAK ÖLÜMCÜL BİLE OLABİLİYOR

Araştırmanın yöneticisi Dr. Soon Gweon şöyle konuştu:

Zamanımızın yüzde 90'ını kapalı mekanlarda geçirdiğimiz için evlerimizde ve işyerlerimizde mantarlara maruz kalıyoruz. Çoğu insan için bu bir problem değil. Ancak bazı mantar türleri, bağışıklığı baskılanmış kişilerde ciddi enfeksiyonlara neden olabilir.

Lavabo ve borulardaki mantarların şimdiye kadar göz ardı edildiğini savunan Gweon, fusaryum gibi bazı patojenlerin bağışıklığı baskılanmış kişileri lavabolarda hasta edebileceğini vurguladı.

Lavabo giderlerinde gizlenen mantarlar arasında, birçok sağlık sorununun potansiyel bir tetikleyicisi olmasıyla kötü bir üne sahip olan siyah küfler de yer alıyor. Siyah küfe maruz kalmak ölümcül bile olabiliyor.

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