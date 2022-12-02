Sinüzit ve migreni olanlara müjde. İşte İbn-i Sina'nın ilaçlara taş çıkartacak formülü

Şiddetli baş ağrıları bir insanın hayatını zehir ettiği için çeşitli çareler aranmaya devam ediyor. Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina'nın ilaçlara taş çıkartacak buhar banyosu formülü dikkat çekti.

Baş ağrısının kökenin solunum ve sinir sistemi olduğunu hatırlatan İbn-i Sina etkili sisteminde buhar banyosu olduğunu vurguladı.

BUHAR BANYOSUNUN FAYDALARI NELERDİR?

-Gözenekleri açar, tıkanıkların giderilmesini sağlar

-Cildin yağdan arınmasına yardımcı olur

-Sivilce ve siyah nokta oluşumunu önler

-Yüz kaslarının rahatlamasını sağlar, ağrıları azaltır

-Ciltteki ölü derileri temizler.

-Daha genç bir görünüm sunar

-Cilt tonunu eşitleyerek sağlıklı bir görünüm verir

-Cilt problemlerini kısa sürede iyileştirir

-Sivilceye sebep olan iltihapların temizlenmesini sağlar

-Makyaj kalıntılarını giderir

-Ciltteki solgun görünümü giderir, dengeli bir cilt tonu yakalamanızı sağlar

-Akciğer sağlığını da destekler

BUHAR BANYOSU NASIL YAPILIR?

-Öncelikle çaydanlıkta 1-2 litre su kaynatın

-Kaynayan suyu büyük bir kabın içerisine dökün ve 1 dakika bekleyin

-Saçınızı toplayın ve başınızı suya yaklaştırın. Ancak bu aşamada çok dikkatli olun. Suyun yüzünüze gelmemesi için acele hareket etmeyin

-Buhar çıkışını önlemek için başınızın üzerine bir havlu örtün

-Bronşlarınızın açılması için, suyun içerisine birkaç damla nane yağı veya okaliptüs yağı ekleyebilirsiniz

-10 dakikanın ardından başınızı kaldırabilirsiniz

-10 dakikadan fazla buhar banyosu yapmak, tansiyon düşüklüğüne yol açabilir

BUHAR BANYOSUNDAN SONRA NE YAPILMALI?

Buhar banyosundan sonra siyah noktaları çıkarmak için siyah nokta bandı veya komedon çubuğu kullanabilirsiniz.

Açılan gözenekleri temizlemek için, kil maskesi deneyebilirsiniz.

Cildiniz temizlendiği için, buhar banyosundan sonra makyaj yapılması önerilmemektedir.

Cildinizi gül suyu veya tonikle silebilirsiniz.

Kalıcı izlerin oluşmaması için, buhar banyosundan sonra sadece doğal ürünler kullanın.