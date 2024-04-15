Baraj gölündeki tekneler kafa kafaya çarpıştı. Hopppp sesleri bile durduramadı

Kaynak: DHA / İHA
Baraj gölündeki tekneler kafa kafaya çarpıştı. Hopppp sesleri bile durduramadı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Birecik Baraj Gölü’nde deniz kazası yaşandı. İçi yolcu olan teknelerden biri kendine doğru gelen tekneye yöneldi. 'Hopppp' diye bağıran yolcuların uyarısı da kazaya engel olmadı. Kafa kafaya çarpışan teknelerde hasar oluştu.

Deniz kazası, Ramazan Bayramı’nın son gününde, Halfeti ile Rumkale arasında, Fırat Nehri’nin üzerinde bulunan Birecik Baraj Gölü’nde gerçekleşti. Yolcu dolu gezinti teknelerinden biri karşıdan gelen diğer yolcu teknesine doğru yöneldi.

Bir yolcu, doğal güzellikleri cep telefonuyla kaydederken, karşıdan gelen tekneyi fark edip "Hoppp" diye bağırarak kaptanı uyarmak istedi.

Kaptan sesleri duymayınca tekne süratle diğer tekneyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, ölen ya da yaralan olmadı. Ön kısımlarında hasar oluşan teknelerin kaptanları turu tamamlamak üzere yoluna devam etti.

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