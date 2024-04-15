Baraj gölündeki tekneler kafa kafaya çarpıştı. Hopppp sesleri bile durduramadı

Deniz kazası, Ramazan Bayramı’nın son gününde, Halfeti ile Rumkale arasında, Fırat Nehri’nin üzerinde bulunan Birecik Baraj Gölü’nde gerçekleşti. Yolcu dolu gezinti teknelerinden biri karşıdan gelen diğer yolcu teknesine doğru yöneldi.

Bir yolcu, doğal güzellikleri cep telefonuyla kaydederken, karşıdan gelen tekneyi fark edip "Hoppp" diye bağırarak kaptanı uyarmak istedi.

Kaptan sesleri duymayınca tekne süratle diğer tekneyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, ölen ya da yaralan olmadı. Ön kısımlarında hasar oluşan teknelerin kaptanları turu tamamlamak üzere yoluna devam etti.