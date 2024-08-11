Barajların doluluk oranları açıklandı. 11 Ağustos baraj doluluk oranları

İSKİ İstanbul’un baraj doluluk oranlarını açıkladı. Uzun zamandan beri yağmura hasret kalan İstanbul barajlarının doluluk oranı günden güne azalmaya devam ediyor. İSKi tarafından yayınlanan son verilere göre İstanbul genelinde barajların doluluk oranı yüzde 54,16 olarak ölçüldü.

Baraj doluluk oranı en yüksek olan baraj Anadolu yakasında yer alan Ömerli Barajı oldu. Ömerli Barajının doluluk oranı yüzde 28,72 olarak ölçüldü. En düşük baraj doluluk oranı ise yüzde 0,45 ile Istrancalar Barajı oldu.

Barajların güncel doluluk oranları ise şu şekilde:

Ömerli Barajı: %28,72

Darlık Barajı: %13,13

Elmalı Barajı: %1,24

Terkos Barajı: %23,46

Alibey Barajı: %1,54

Büyükçekmece Barajı: %16,39

Sazlıdere Barajı: %9,88

Pabuçdere Barajı: %4,35

Istrancalar Barajı: %0,45

Kazandere Barajı: %0,84