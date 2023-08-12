‘Barbie’ karakterine benzemek isteyenlere uzmanından kritik uyarı

Editör: Naim Arıoğlu

Barbie akımı estetikte de görülmeye başlandığı bildirildi. Barbie karakterine benzemek isteyenlerin estetik cerrahların yolunu tuttuğu ifade edildi.

Uzmanlar, Barbie gibi ünlü karakterlere benzemek isteyenlerin ellerinde benzemek istedikleri kişilerin fotoğraflarıyla estetik kliniklere geldiğini belirtiyor.

“HERKESİN İSTEDİĞİ OPERASYON YAPILAMAZ”

Estetik uzmanı Gülşen Şener, ‘‘Herkesin istediği görüntüye ulaşması mümkün değil. Estetik operasyonlar kişiye özel uygulamalardır, herkesin istediği operasyon yapılamaz’’ diyerek uyardı.

BARBİE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür. Filmde Barbie karakterine "Ben,Tonya" filmindeki performansı ile ilk Oscar adaylığını kazanan Margot Robbie hayat veriyor.