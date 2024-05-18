Galatasaray'dan derbiye saatler kala flaş karar. Resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 37. Haftasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

Yarın (Pazar) saat 19.00’da RAMS Park’ta oynanacak mücadele için milyonlarca futbolsever nefesini tuttu.

Fenerbahçe’nin 6 puan önünde olan sarı-kırmızılılar karşılaşmadan bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Kritik karşılaşmaya saatler kala Galatasaray yönetimi stada gelecek taraftarlara ilginç bir çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Galatasaray taraftarlardan maça gelirken kırmızı giyinmelerini istedi.

Galatasaray paylaşımında, "Yarın akşam Hedef 24 Yolunda tribünde kırmızı olalım, KIPKIRMIZI!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: