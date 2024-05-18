Beşiktaş Hatay'ı bağrına bastı. Yaptıkları hareket herkesi utandırdı

Trendyol Süper Lig’in 37 hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaşacak.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelenin başlamasına az bir zaman kala takımlar ısınmak için sahaya çıktı.

İki takım içinde kritik bir öneme sahip olan mücadele öncesi ilginç ama bir o kadar da mutlu eden bir görüntü yaşandı.

HATAY'I YALNIZ BIRAKMADILAR

6 Şubat depreminde sonra büyük sıkıntılar çeken ve görmezden gelinen Hataysporlu oyuncuları tribüne çağırdı.

Beşiktaş ve Hataysporlu oyuncular el ele tutuşarak hep beraber tribünlere giderken Siyah-beyazlı taraftarlar ise oyuncuların bu hareketini dakikalarca alkışladı.

Beşiktaş taraftarının bu hareketi Hatay'ı ve Hatayspor'u depremden sonra yalnız bırakan görmezden gelen herkesi utandırdı.