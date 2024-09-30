Barcelona için futbola dönüyor

Barcelona, Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny ile ücretsiz transfer konusunda anlaşma aşamasına geldi. İspanyol ve Polonya basınında yer alan haberlere göre, Szczesny, bir ay önce futbolu bıraktığını duyurmuştu.

Szczesny, futbol eğitimine Arsenal’ın akademisinde başladı ve kulüple 181 maç yaptıktan sonra 2015 yılında Roma’ya iki yıllık kiralık transfer oldu. Daha sonra Juventus’a geçen kaleci, burada yedi sezon boyunca görev aldı ve geçen sezon kulübün birinci kalecisi olarak görev yaptı. Euro 2024'te Polonya’yı temsil ettikten sonra sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdi.

Geçen ay serbest bırakıldıktan iki hafta sonra Szczesny, kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Emektar kaleci demecinde “Hayallerimi gerçekleştirmekle kalmadım, hayal edemeyeceğim yerlere ulaştım. Tarihin en iyi oyuncularıyla en yüksek seviyede oynadım, asla kendimi eksik hissetmedim... Ama oyuna her şeyimi verdim” ifadelerini kullandı.

Sözlerine “18 yıl boyunca her gün, mazeretsiz olarak oyuna adadım. Bugün, vücudum hala mücadelelere hazır hissetsede, kalbim artık orada değil. Şu an tüm dikkatimi aileme vermenin zamanı geldi” şeklinde devam eden Szczesny'nin Barcelona ile anlaşması, futbol dünyasında dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.