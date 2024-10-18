Barcelona'da Coldplay rüzgârı

Barcelona, 26 Ekim'deki Real Madrid karşılaşmasında (ESPN+ üzerinden canlı yayınlanacak) forma üzerinde Coldplay'in logosunu sergileyeceğini açıkladı. Bu uygulama, kulüp ile Spotify arasında süren sponsorluk anlaşmasının bir parçası olarak gerçekleşiyor. Britanyalı grup, 2 Kasım'daki Eibar karşılaşmasında kadın takımının formasında da yer alacak.

SINIRLI ÜRETİM ÜRÜNLER VE İŞBİRLİĞİ GEÇMİŞİ

Barcelona, Spotify ve Coldplay, sınırlı sayıda üretilen bir yaşam tarzı koleksiyonu da piyasaya sürüyor. Bu koleksiyon, tişörtler, kapüşonlular ve atkılar içerecek. Coldplay, daha önce Drake, Rosalía, Karol G ve The Rolling Stones'un ardından Barça için özel bir forma tasarlayan beşinci sanatçı olacak.

TARİHİ ANLAR VE UMUTLAR

Coldplay'in "Viva la Vida" parçası, 2009 Şampiyonlar Ligi finalinde Pep Guardiola'nın motivasyon videosunda yer almıştı. Bu parça, Barça taraftarları arasında özel bir yere sahip oldu. Ayrıca Coldplay üyeleri, kulübün antrenmanlarına davet edildi. 2023'te grup, şehirdeki Olimpiyat Stadyumu'nda bir dizi kapalı gişe konser verdi. Bu konserlere, geçmişteki ve mevcut Barça oyuncuları katıldı. Barcelona, geçmişteki bu işbirliklerinin şans getireceğini umarak, Madrid karşısında özel formaları giymenin avantajını kullanmak istiyor.