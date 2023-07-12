Barcelona'ya 18 yaşında forvet

La Liga ekibi Barcelona Athletico Paranaense forması giyen genç forvet Vitor Roque’u transfer etti.

Barcelona'ya 18 yaşında forvet

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Athletico Paranaense forması giyen 18 yaşındaki futbolcu Vitor Roque’u kadrosuna kattı.

TAKIMA BU SEZONUN SONUNDA DAHİL OLACAK
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, genç forvet ile 2030/31 sezonuna kadar sözleşme imzalandığı oyuncunun bu sezonun bitiminde takıma dahil olacağını açıkladı.

U20 KUPASINDA EN ÇOK GOL ATAN OYUNCUYDU
Vitor Roque bu yılın başında düzenlenen Güney Amerika U20 turnuvasında kaydettiği 6 golle turnuvada en çok gol atan oyuncu konumunda yer almıştı

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