Barcelona'ya Arda Turan darbesi

İspanya'nın Marca gazetesi, vergi araştırmaları sonucunda Barcelona Kulübü'ne ceza kestiğini yazdı.

Habere göre ceza Alex Song ve Arda Turan transferlerindeki usulsüzlükler nedeniyle verildi.

2015'ten bugüne kadar yapılan incelemelerde Song'dan 3,5 milyon euro ve Arda Turan'dan da 1,3 milyon euro ceza çıktı.

Kulübün futbolcuların uçak ve araba maaliyetlerini maaşlarının parça olarak göstermek istediği, ancak vergi müfettişlerinin bunun usulsüzlük olduğunu belirledikleri öğrenildi.

Arda Turan, Barcelona'ya 2015 yılında Atletico Madrid'ten transfer olmuştu.