Barda ters bakma kavgası kanlı bitti

Kaynak: İHA
İzmir'in Bornova ilçesinde bir bar önünde, kendisine ters baktığı iddiasıyla bir genci başından tabancayla vuran zanlı, tutuklandı.

Olay gece saatlerinde, Küçükpark yakınlarındaki bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanından çıkan Y.Y. ile H.C.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından H.C.A., tabancayla Y.Y.'nin başına ateş etti. Y.Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

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Olayın ardından kayıplara karışan H.C.A., Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte Buca ilçesindeki evinde kıskıvrak yakalandı. H.C.A.'nın alkol etkisiyle eğlence mekanı çıkışında Y.Y.'nin kendisine bakması sonucu çıktığı ileri sürüldü.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaralı Y.Y.'nin ise durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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