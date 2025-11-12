Galatasaray'ın kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz sezon başında Arabistan'ın Neom takımına transfer olmak istedi. Sözleşmesi iyileştirilerek takımda tutulan oyuncu son haftalardaki performansıyla eleştiriliyor. 25 yaşındaki futbolcu Galatasaray Divan Kurulu'nda da polemiğe neden oldu.

Kurulda konuşma yapan Turcan Bolayır, futbolcu hakkında şunları söyledi: "Barış Alper Yılmaz sempatik, güzel ve hızlı koşuyor. Koşarken sırtıyla, omuzuyla rakibini bazen yıkıyor, bazen düşüyor. Buna da talip çıkarsa ocak ayında iyi para verirlerse 'Güle güle' diyelim."

Bunun üzerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuşmaya müdahale ederek "Futbolcularımız hakkında böyle konuşmayalım, bizi dinliyorlar. İsim vermeyelim" dedi. Başkan'ın bu çıkışına Tuncay Bolayır'dan aynı sertlikte yanıt geldi. Bolayır şöyle konuştu: "Dinleyebilirler! Küfür mü ediyorum? Bula bula beni mi buldunuz başkanım! Ben burada janti konuşuyorum, kimseyi kırmıyorum. 'İsim verme, isim verme' yani isimsiz mi bu adam dünyaya geldi. Nüfus kağıdında ismi belli değil mi?"

'İLKAY GÜNDOĞAN EN ÖNEMLİ MAÇTA YOK'

Bolayır diğer futbolcular hakkında da şunları söyledi: "Yunus Akgün olsaydı, Kocaelispor maçını biz alırdık. Benim bildiğim; o ameliyatları ben oldum, fıtık ameliyatı top oynarken yapılmaz ki ya! Fıtık, tutulmaz fazla. Tutmaz. Eğer onuna ameliyatı olsaydı, karınca gibi çalışan aslan kardeşimiz galibiyette önemli rol oynardı. İlkay Gündoğan diye bir delikanlı aldık. Üç maç oynadı, üçüncü maçta sakat... Böyle kaymak gibi sahalarda top oynuyorsunuz, hayret edilecek bir şey. Yok, en önemli maçta yok. Bunu söylemekte mi suç? Kendisini de görürsem ağabey olarak söylerim. Galatasaray Lisesi'nde oynadık biz. Metin Oktay ile de top oynadım ben, Allah rahmet eylesin. Ocak transferinde mümkünse; üç yabancı hakkımızı kullanalım. Bir sol tarafa, iki tane de orta saha gelirse Galatasaray'ın gücü artar. Kocaeli maçında da gördük ki, maalesef orta saha çalışmadı."