Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı ödül töreninde açıklamalar yaptı. Tecrübeli isim, Victor Osimhen için gelen transfer sorusuna cevap verdi.

İşte Özbek'in sözleri;

'SİZİN BİÇTİĞİNİZ DEĞER?'

Özbek, ödül töreninde, "Osimhen ile ilgili transfer iddiaları var. 150 milyon euroların gözden çıkarıldığı konuşuluyor. Sizin Osimhen'e biçtiğiniz değer nedir?" sorusuna yanıt verdi.

'BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM'

Dursun Özbek, bu sorunun ardından, "Osimhen, Türkiye'deki en değerli futbolculardan bir tanesi. Rakamsal boyutu için bir şey söylemek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

'LİGİN EN DEĞERLİSİ'

Dursun Özbek, ayrıca, "Tüm Türk futbolseverlerin ittifak ettiği bir konu var; Osimhen, ligin en değerli futbolcusu." sözlerini sarf etti.

