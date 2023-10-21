Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler aynı formayı giymeye hazırlanıyor

Editör: Ufuk Cingöz

Son olarak Milli Takım’da gösterdiği performansla göz dolduran Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınından yer alan habere göre Milan, Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

Milan’ın transferi bitirmek için Galatarasay yönetimi ile temasa geçtiği belirtildi.

İspanya basınında yer alan bir başka haberde ise Serie A ekibinin yaz transfer döneminde 20 Milyon Euro’ya Real Madrid’e transfer olan Arda Güler’i satın alma opsiyonlu kiralık olarak katmak istediği açıklandı.