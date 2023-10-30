Arda Güler Real Madrid formasıyla sahaya çıkıyor. Resmen açıklandı

Fenerbahçe'den İspanya devi Real Madrid'e transfer olan yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili bir gelişme yaşandı.

AS gazetesi, geçirdiği sakatlığı atlatan ve takımla çalışmalarını sürdüren Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maçı açıkladı.

RAYO VALLECANO MAÇINDA SÜRE ALACAK

Geçen habere göre Arda, La Liga'da 5 Kasım'da oynanacak Real Madrid-Rayo Vallecano maçında süre alacak.

Arda Güler menisküs ameliyatı sonrası iyileşmesinin ardından bu kez sol arka adalesinden sakatlanmış ve formasından uzak kalmıştı.