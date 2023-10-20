Barış Manço'nun anıtı Belçika'ya dikilecek

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Belçika'da babasının anıtının dikileceğini açıkladı.

Barış Manço'nun anıtı Belçika'ya dikilecek

1998 yılında vefat eden Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, babasının anıtının Belçika'nın Liege şehrine dikileceğini açıkladı.

Usta sanatçının oğulları Doğukan Manço ile Batıkan Manço Belçika'ya giderek yetkililerle görüştü.

Doğukan Manço paylaşımda "Bugün Belçika'da Liege Belediye Başkanı (Willy Demeyer) ve Belçika Maliye Bakanlığı ile masaya oturduk. Barış Manço anısına ülke genelinde yapılacak etkinlik ve onun ismini yaşatacak anıt ve çalışmalar için aldığımız davetin detaylarını size ilerleyen zamanda aktaracağım" ifadelerini kullandı.

Anadolu rock müziği kurucularından, yazdığı ve bestelediği şarkılarla Türk müziğine büyük katkı sağlayan Barış Manço'nun anıtı dikilecek.

screenshot-7.jpg

Öne Çıkanlar
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
Son Haberler
Refah Sınır Kapısı’ndan geçen yardımlar BM tarafından denetlenecek Dünya
Refah Sınır Kapısı’ndan geçen yardımlar BM tarafından denetlenecek
Google’dan kritik uyarı: Bu uygulama tehlike saçıyor Teknoloji
Google’dan kritik uyarı: Bu uygulama tehlike saçıyor
Herkes bu hocanın sözlerini konuşuyor: Seçimi kaybedersek Gazze düşer diyenler neredesiniz Gündem
Herkes bu hocanın sözlerini konuşuyor: Seçimi kaybedersek Gazze düşer diyenler neredesiniz
Antalya’da her 5 konuttan 1’i yabancılar tarafından satın alındı Ekonomi
Antalya’da her 5 konuttan 1’i yabancılar tarafından satın alındı
Nazar otu nefes açmaya iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Nazar otu nefes açmaya iyi geliyor
Esra Akkaya trafik kazası yaptı. "Çocuk korkudan hala titriyor" Magazin
Esra Akkaya trafik kazası yaptı. "Çocuk korkudan hala titriyor"
Akaryakıta yok artık dedirtecek zam geliyor. Bugün deponuzu doldurun Ekonomi
Akaryakıta yok artık dedirtecek zam geliyor. Bugün deponuzu doldurun