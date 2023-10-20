Barış Manço'nun anıtı Belçika'ya dikilecek

1998 yılında vefat eden Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, babasının anıtının Belçika'nın Liege şehrine dikileceğini açıkladı.

Usta sanatçının oğulları Doğukan Manço ile Batıkan Manço Belçika'ya giderek yetkililerle görüştü.

Doğukan Manço paylaşımda "Bugün Belçika'da Liege Belediye Başkanı (Willy Demeyer) ve Belçika Maliye Bakanlığı ile masaya oturduk. Barış Manço anısına ülke genelinde yapılacak etkinlik ve onun ismini yaşatacak anıt ve çalışmalar için aldığımız davetin detaylarını size ilerleyen zamanda aktaracağım" ifadelerini kullandı.

Anadolu rock müziği kurucularından, yazdığı ve bestelediği şarkılarla Türk müziğine büyük katkı sağlayan Barış Manço'nun anıtı dikilecek.