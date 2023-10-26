Barış Manço'nun 100. yıl vasiyeti yerine getirildi. 50 yıl önce 2023 marşını bestelemişti

Barış Manço, yaklaşık 50 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel "2023" adını verdiği bir marş yazmıştı.

1995 yılında Japonya'nın 15 şehrine turne düzenleyen Manço, Osaka konserinde "Marşımızın adı 2023. O yıl benim ülkem, Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Manço bir başka söyleşisinde ise "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 2023 senfonik olarak seslendirilirse, eğer hayattaysam oğullarımın kolunda sahneye çıksam, değilsem de eser senfonik olarak seslendirilse ne güzel olur" sözleriyle isteğini belirtmişti.

Barış Manço'nun vasiyeti Musa Göçmen yönetimindeki Senforock Orkestrası tarafından 24 yıl sonra dün akşam Avcılar Havuz Meydanı'nda gerçekleştirildi. Programda Barış Manço'nun 14 eseri ve 2023 Marşı seslendirildi.

LALE MANÇO: HAYALİNİN GERÇEKLEŞMESİNDEN ÇOK MUTLUYUM

Barış Manço'nun 2023 Marşı'nda yüzyıl ilerisi için düşündüğü müzikal birikimini ortaya koyduğunu belirten Şef Musa Göçmen, "Bu sene Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı ve birçok etkinlik yapılıyor. Bu etkinliklerden en anlamlısı belki de Barış Manço'nun kişisel hayalini sahneye taşıyor olmamız. Barış Manço 2023 eserini yaptığında 'Bir gün acaba bir Ekim ayında 80 yaşına bastığımda bu eser bir senfoni orkestrası eşliğinde çalınır mı?' diyor. Biz de Barış Manço'nun su duygularını sahneye taşıyoruz ve 2023 eserini Barış Manço'nun hayalini Avcılar Belediyesi'nin desteğiyle, İzmanço'nun çatısı altında hep beraber coşku ile seslendireceğiz" dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünde Barış Manço'nun istediği konseri gerçekleştirdikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Hançerli, "Bu konser, sanatçının asırlar boyu yaşadığının bir kanıtı olsa gerek" diye konuştu.

Konseri izleyen Lale Manço Ahıskalı ise, "Hayalini kurduğu konsere beni davet ettiler. Hayalinin gerçekleşmesinden çok mutluyum" şeklinde konuştu.

'2023'

1923'ün ılık bir ekim sabahında

Kayaların toprağa dikine saplandığı yerde doğdum

Toprak anayla kaya babanın oğluyum ben

Toprak anam sevgi dolu, bereket dolu

Toprak anam sessiz, ama toprak anam dopdolu

Toprak anam toprak anam Anadolu

Babamsa sağı solu belli olmaz

Bir gürledi mi yer yerinden oynar

Göğsünde çatırdamalar olurmuş

Onun için derdi, onun için sayısız irili ufaklı

Kaya parçaları vardır bu topraklarda

Ve sen benim oğlum

Ve sen kayaların oğlu

Bu taşı toprağı bir arada tutacaksın

Kolay değil kayaların oğlu olmak

Kuzeyden esen rüzg'ra

Güneyden gelen kavurucu sıcağa

Karşı koruyacaksın onları

Kolay değil, kolay değil

Kayaların oğlu olmak

2023'ün ılık bir ekim sabahında

Bacaklarımda hafif bir uyuşma ile uyandım

Ve sanki yüz yıllık ulu bir çınar gibi

Kök salmaya başladım o sabah

Ve ilk kez sağımda solumda asırlardır

Durmakta olan diğer çınarları fark ettim

Doğudan hafif bir seher yeli yükseldi

Ve asırlık çınarlar beni de aralarına aldılar

Ve 2023'ün ılık bir ekim sabahında

Yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu

Beraberce seyre koyulduk