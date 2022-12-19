Muhalif görünüp maaş alan gazeteciler kim? Barış Pehlivan canlı yayında açıkladı

Gazeteci Barış Pehlivan, "Muhalif görünüp İletişim Başkanlığı'ndan maaş alan gazeteciler olduğundan şüpheleniyorum" dedi.

Halk TV'de İpek Özbey'in sunduğu Sansürsüz programında muhalefete yönelik eleştirileri değerlendiren Pehlivan, muhalefetin 20 yılı değerlendirirken medya yüzlerini de değerlendirmesi gerektiğini ve herkesi aynı kefeye koymaması gerektiğini ifade etti.

"20 yıllık sürecin son virajında Erdoğan'ı eleştirdi, Akşener'i alkışladı diye kimse 'büyük gazeteci' gösterilmemeli" diyen Pehlivan, "Muhalif görünüp İletişim Başkanlığı'ndan maaş alan gazeteciler olduğundan şüpheleniyorum. İddialı bir cümle kullanıyorum. Baksınlar bakalım geçmişe kimler kırılma noktalarında ne demişler, kimler nasıl toprağa gömülmüşler. Kimler hangi sınavlardan nasıl geçmişler" dedi.