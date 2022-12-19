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Muhalif görünüp maaş alan gazeteciler kim? Barış Pehlivan canlı yayında açıkladı

Gazeteci Barış Pehlivan AKP iktidarının 20 yılını değerlendirirken medyanın durumuna dikkat çekti. Pehlivan, “Muhalif görünüp İletişim Başkanlığı'ndan maaş alan gazeteciler olduğundan şüpheleniyorum” dedi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 16:34
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Barış Pehlivan canlı yayında açıkladı: Muhalif görünüp maaş alan gazeteciler kim?

Muhalif görünüp maaş alan gazeteciler kim? Barış Pehlivan canlı yayında açıkladı
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Gazeteci Barış Pehlivan, "Muhalif görünüp İletişim Başkanlığı'ndan maaş alan gazeteciler olduğundan şüpheleniyorum" dedi.

Halk TV'de İpek Özbey'in sunduğu Sansürsüz programında muhalefete yönelik eleştirileri değerlendiren Pehlivan, muhalefetin 20 yılı değerlendirirken medya yüzlerini de değerlendirmesi gerektiğini ve herkesi aynı kefeye koymaması gerektiğini ifade etti.

"20 yıllık sürecin son virajında Erdoğan'ı eleştirdi, Akşener'i alkışladı diye kimse 'büyük gazeteci' gösterilmemeli" diyen Pehlivan, "Muhalif görünüp İletişim Başkanlığı'ndan maaş alan gazeteciler olduğundan şüpheleniyorum. İddialı bir cümle kullanıyorum. Baksınlar bakalım geçmişe kimler kırılma noktalarında ne demişler, kimler nasıl toprağa gömülmüşler. Kimler hangi sınavlardan nasıl geçmişler" dedi.

 

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MUHAMMET RAŞİT ARSLAN
19.12.2022 16:49
Sadece gazeteciler mi?Muhalefet liderlerinden iktidarın kozu haline gelen yok mu?İnşallah Erdoğan'ın Altılı Masa'ya dayattığı Kılıçtaroğlu'nu,Altılı Masa da bize dayatmaya kalkışmaz.  
 
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