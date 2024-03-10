Barışma buluşmasında öldürüldü

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Yağcılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İddiaya göre, daha önce yaşanan bir tartışma sebebiyle aralarında husumet bulunan ve uzaktan akraba oldukları belirtilen Hüseyin Dilek ile 2 çocuk babası Abdullah Gök, dün gece barışmak için bir araya geldi.

BARIŞMAK İÇİN GELEN HUSUMETLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Hüseyin Dilek, yanında getirdiği tabanca ile Abdullah Gök'e 4 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Gök, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Gök, yoğun bakıma alındı.

Gök, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gök'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere önce Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan Hüseyin Dilek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.