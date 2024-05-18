Barışmaya çağrılan damat tabancayla vuruldu

Kaynak: DHA
Barışmaya çağrılan damat tabancayla vuruldu
Diyarbakır Kayapınar'da A.H.P., kızıyla kavga eden damadı S.G.’yi barışmaları için eve çağırdı. Eve gelen S.G., yaşanan tartışmanın ardından kayınbiraderi S.P., tarafından tabancayla vuruldu.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Mezopotamya Mahallesi’nde yer alan bir sitede yaşayan A.H.P., kızıyla tartışan damadı S.G.’yi, barışmaları için evine çağırdı.

Eve gelen S.G., bir süre sonra çıkan tartışma sonucu kayınbiraderi S.P. tarafından bacağından tabancayla vuruldu.

A.H.P. ile S.P. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralanan S.G.’yi özel bir hastaneye kaldırdı.

Kayıplara karışan kayınbaba ve oğlu, bölgede çalışma yapan motosikletli Yunus timleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı.

Tedavi altına alınan S.G.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

55193-1.jpg

55193-3.jpg

55193-4.jpg

55193.jpg

Son Haberler
Eşi işe gittikten sonra harekete geçti, üst katında oturan anne ve iki çocuğu hastanelik oldu Yaşam
Eşi işe gittikten sonra harekete geçti, üst katında oturan anne ve iki çocuğu hastanelik oldu
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Yaşam
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İsrail'de Güvenlik Kabinesi karıştı: Ben-Gvir'e yumruklu saldırı Dünya
İsrail'de Güvenlik Kabinesi karıştı: Ben-Gvir'e yumruklu saldırı
Otomobil, inşaat ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü: 1 ölü Yaşam
Otomobil, inşaat ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü: 1 ölü
5 yaşındaki Minik Gökçe’nin şüpheli ölümü: Son sözü ‘Anne beni bir şey ısırdı’ oldu Yaşam
5 yaşındaki Minik Gökçe’nin şüpheli ölümü: Son sözü ‘Anne beni bir şey ısırdı’ oldu
Erdoğan’ın 28 Şubat adımına karşı Özel neyden vazgeçecek? Yazarlar
Erdoğan’ın 28 Şubat adımına karşı Özel neyden vazgeçecek?