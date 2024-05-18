Barışmaya çağrılan damat tabancayla vuruldu

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Mezopotamya Mahallesi’nde yer alan bir sitede yaşayan A.H.P., kızıyla tartışan damadı S.G.’yi, barışmaları için evine çağırdı.
Eve gelen S.G., bir süre sonra çıkan tartışma sonucu kayınbiraderi S.P. tarafından bacağından tabancayla vuruldu.
A.H.P. ile S.P. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralanan S.G.’yi özel bir hastaneye kaldırdı.
Kayıplara karışan kayınbaba ve oğlu, bölgede çalışma yapan motosikletli Yunus timleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı.
Tedavi altına alınan S.G.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.