Bariyere çarpan motosikletli genç sürücü öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bariyere çarpan motosikletli genç sürücü öldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bariyere çarpıp, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü liseli Murat Kayseri (17), hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bariyere çarpıp, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü liseli Murat Kayseri (17), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Malkara -Tekirdağ kara yolu üzerindeki Alaybey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Murat Kayseri'nin kullandığı 59 AHR 921 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyere çarpıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kayseri'nin öldüğü belirlendi. Kayseri'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Murat Kayseri'nin Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada staj yaptığı, iş yerinden motosikletiyle eve gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Bariyere çarpan motosikletli genç sürücü öldü

Bariyere çarpan motosikletli genç sürücü öldü

Bariyere çarpan motosikletli genç sürücü öldü

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