Bariyerlere çarpan araçta 2'si ağır 4 kişi yaralandı

İstanbul'un Pendik ilçesi Kaynarca Mahallesi Sahil Bulvarı Tuzla istikametinde saat 05.00 sıralarında iddiaya göre, Şahin Özmenteş hakimiyetindeki Tempra marka 32 ACC 460 plakalı araç, Kaynarca mevkiine geldiği virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Metrelerce sürüklenen araçta bulundan sürücü Şahin Özmenteş, yolculardan Nihat Çakar, Melike Güney ve Nur isimli kişilerden ikisi ağır olmak üzere toplamda dört kişi yaralandı. Olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.