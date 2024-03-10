Bariyerleri parçalayan tır tarlaya devrildi: 3 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Bariyerleri parçalayan tır tarlaya devrildi: 3 ağır yaralı
Kırıkkale’de kontrolden çıkan tır, demir bariyerleri parçalayarak tarlaya devrildi. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale-Ankara D200 Karayolu üzerinde Irmak köyü yakınlarında meydana gelen kazada, A.Ü. kontrolündeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda demir bariyerleri parçalayarak tarlaya devrildi. Kaza sonucunda, inşaat malzemesi yüklü tır hurdaya döndü. 3 parçaya bölünen tırın sürücüsü A.Ü ile yolculardan S.Ü. ve H.A. ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaralılar sıkıştıkları araçtan kurtarılırken, sağlık görevlilerince de olay yerinde yaralılara ilk sağlık müdahalesi yapıldı. Hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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