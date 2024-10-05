Bartın'a anız yangını, ormana sıçramadan söndürüldü

Kaynak: DHA
Bartın'a anız yangını, ormana sıçramadan söndürüldü

Bartın'ın Ulus ilçesindeki tarlada anız yangını çıktı. Çıkan yangın ormana sıçramadan 2 saatte söndürüldü.

Ulus ilçesi Kuzören ve Buğurlar köyü arasındaki tarlada, saat 12.00 sıralarında anız yangını çıktı. Alevleri görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye Ulus Orman İşletme Müdürlüğü, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü, Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz, Ulus ve Abdipaşa belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, köylülerin de desteği ormana sıçramadan 2 saatte söndürüldü. 2 dönümlük alan yanarken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
İki kadını vahşice öldüren Semih Çelik 3 kişi ile defnedildi. Güvenlik gerekçesiyle iptal edildi denilmişti
İki kadını vahşice öldüren Semih Çelik 3 kişi ile defnedildi. Güvenlik gerekçesiyle iptal edildi denilmişti
Türkiye'den giden kargo gemisinden 4 ton kokain çıktı! Çoğu Türk olan mürettebat gözaltına alındı
Türkiye'den giden kargo gemisinden 4 ton kokain çıktı! Çoğu Türk olan mürettebat gözaltına alındı
Türk Yıldızları Adana semalarını renklendirdi
Türk Yıldızları Adana semalarını renklendirdi
Avcılar’da trafikte dehşeti saçmıştı! ABD’li hırsızla ilgili son gelişme
Avcılar’da trafikte dehşeti saçmıştı! ABD’li hırsızla ilgili son gelişme
Çandır Şenliği öz yurdunda gerçekleşti
Çandır Şenliği öz yurdunda gerçekleşti