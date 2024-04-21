Bartın'da dehşet: Hamile köpek pompalı tüfekle vuruldu

Nisan ayının başlarında Bartın'ın Mugada köyünde dehşet verici bir olay yaşandı. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, sokak köpeğine pompalı tüfekle ateş açtılar. Hamile olan köpeğin sırt ve bacağına saçmalar isabet etmesi sonucunda, köpek arka ayaklarını kullanamaz hale geldi.
Doğum yapan yaralı köpek dünyaya 5 yavru getirdi. Yavrularından birini kaybeden anne köpek, hayvanseverler tarafından bulununca, anne ve yavruları Zonguldak'taki bir veteriner kliniğine getirilerek tedavi altına alındı. Vücuduna 6 saçma isabet eden köpek, ameliyat edildi. Arka kısmındaki felç geçmeyen köpeğin sağ arka bacağı ve kuyruğu kesildi. Köpek ve geriye kalan 4 yavrusunun ise durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Köpeğin yaralı, yavruların yeni doğmuş olarak geldiğini ifade eden Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, “Röntgeni çekip muayene yaptıktan sonra yakın mesafeden ateş edildiğini, saçmaların omuriliğin içine ve vücuduna saplandığını gördük. Omuriliktekini arka tarafı felç kalacağı için saçmayı bulup çıkarttık. Omuriliğin etrafındaki kemik dokusunu serbestleştirerek oradaki sinirin baskısından kurtardık. Sonra yavrularının yanına koyduk. Bir hafta kadar fizik tedavi uyguladık ama 1 ayakta felç olduğunu gördük. Hiç his yoktu. O ayak ve kuyruğu ampute ettik. Diğer ayakta da fizik tedavisi sürüyor. Fizik tedavide lazer ve yürütme egzersizleri yapıyoruz. Şu an ilk geldiğine göre çok iyi ama uzun süre tedavi görmesi gerekecek. Yavruların durumu çok iyi sadece 1 tanesini kaybettik. O da aldığı silah yarasından olabilir. Yavrular bize yeni doğmuş şekilde geldi” dedi.