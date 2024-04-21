Bartın'da dehşet: Hamile köpek pompalı tüfekle vuruldu

Nisan ayının başlarında Bartın'ın Mugada köyünde dehşet verici bir olay yaşandı. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, sokak köpeğine pompalı tüfekle ateş açtılar. Hamile olan köpeğin sırt ve bacağına saçmalar isabet etmesi sonucunda, köpek arka ayaklarını kullanamaz hale geldi.

Doğum yapan yaralı köpek dünyaya 5 yavru getirdi. Yavrularından birini kaybeden anne köpek, hayvanseverler tarafından bulununca, anne ve yavruları Zonguldak'taki bir veteriner kliniğine getirilerek tedavi altına alındı. Vücuduna 6 saçma isabet eden köpek, ameliyat edildi. Arka kısmındaki felç geçmeyen köpeğin sağ arka bacağı ve kuyruğu kesildi. Köpek ve geriye kalan 4 yavrusunun ise durumunun iyiye gittiği bildirildi.