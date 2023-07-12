Bartın’da denize girmek yasaklandı

Bartın’da hafta sonu yaşanan sel afetinin ardından denize girme yasağı 2 gün daha uzatıldı.

Bartın’da denize girmek yasaklandı

İHA'dan alınan habere göreBartın’da hafta sonu kuvvetli sağanak yağışlar sonrası kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'nın taşması sonucu çok sayıda iş yeri sular altında kaldı. Kentin farklı noktalarında dere yataklarının taşması ve oluşan yaka selleriyle evler ve iş yerleri zarar gördü.

Selin önüne kattığı odun parçaları ve evsel atıklar ise Bartın Irmağı ile birlikte denize sürüklendi. Bartın Irmağı'nın denize döküldüğü Boğaz mevkiinde deniz yüzeyi renk değiştirdi. Çamurlu sular deniz yüzeyinin büyük bölümünü kaplarken odun parçaları ve evsel atıklar dalgalarla birlikte sahillere vurdu.

Sel afetinin ardından Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı. Alınan yeni kararla birlikte denize girme yasağı 2 gün süreyle uzatıldı.

Yapılan açıklamada, “Hıfzıssıhha Meclisimiz 12.07.2023 Çarşamba günü Vali Dr. Nurtaç Arslan başkanlığında, olağanüstü toplanarak il merkezi ve ilçelerde yoğun yağışın sebep olduğu selin, deniz suyu kalitesindeki olumsuz etkisi devam ettiğinden, halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi amacıyla ilimiz plajlarında tedbiren 13-14/07/2023 tarihlerinde de 2 gün süreyle denize girilmemesine karar verilmiştir.” denildi.

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