Bartın’da şelalede dalış yapan genç boğuldu

Bartın’da Gergece Şelalesi'nde dalış yaptığı gölette çamura saplanan kişi boğularak hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Bartın’da şelalede dalış yapan genç boğuldu

Olay, Yeşilkaya köyü sınırlarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte hafta sonu serinlemek için şelaleye giden Mustafa Eyidoğan (30) gölete dalış yaptı. Dalış sonrası zemindeki çamura saplanan Eyidoğan’ın arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi. aw002682-01.jpgİhbar üzerine AFAD, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye geldi. Şelale göletine dalan dalgıç ekipleri Eyidoğan’ın cansız bedenine ulaştı. Eyidoğan’ın cenazesi otopsisi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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