Bartın’daki sel anı güvenlik kamerasında

Bartın’da 200’den fazla iş yerinin sular altında kaldığı Atılım Sanayi Sitesi'nde sel anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Bartın’daki sel anı güvenlik kamerasında

İHA'nın haberine göre, kuvvetli sağanak yağışların ardından Bartın’da yaşanan sel afetinde çevresindeki dere yataklarının taşması sonucu 200’den fazla iş yerinin sular altında kaldığı Atılım Sanayi Sitesi'nde temizlik çalışmaları sürüyor.

Sel anında 50’den fazla kişinin mahsur kaldıkları iş yerlerinden helikopter ve iş makineleri ile kurtarıldığı sanayi sitesindeki güvenlik kameralarına sel anına ait çarpıcı görüntüler yansıdı.

Sanayi sitesinde suların bastığı ayakkabı üretim atölyesinde kaydedilen güvenlik kamera görüntülerinde selin bir anda iş yerlerine dolduğu görüldü.

Suların dolmaya başlamasıyla birlikte atölyenin içindeki tezgahların, masaların, koli ve kutularla birlikte çeşitli malzemelerin sürüklenişinin anbean kayıt altına alındığı güvenlik kameraları görüntüleri sel afetinin boyutunu da gözler önüne serdi.

aw934758-01.jpg

aw934758-02.jpg

aw934758-03.jpg

Öne Çıkanlar
Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı
Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Son Haberler
Rüyada şelale görmek ne demek? Rüyada şelale görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada şelale görmek ne demek? Rüyada şelale görmek neye işaret?
Kurtarma aracı mahalleyi karanlıkta bıraktı Güncel
Kurtarma aracı mahalleyi karanlıkta bıraktı
Çin'de öğrencilerini zehirleyen öğretmen idam edildi Dünya
Çin'de öğrencilerini zehirleyen öğretmen idam edildi
Manavgat’ta kültür sanat buluşmaları Kültür Sanat
Manavgat’ta kültür sanat buluşmaları
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ilk kez yüzünü gösterdi. Tıpkı babası Magazin
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ilk kez yüzünü gösterdi. Tıpkı babası
Jandarmadan kaçak göçmen operasyonu: 105 kaçak göçmen yakalandı Güncel
Jandarmadan kaçak göçmen operasyonu: 105 kaçak göçmen yakalandı
Yandaş basın 15 Temmuz'dan rant devşirmenin peşinde. Yıllarca FETÖ'yü destekleyip övmüşlerdi Güncel
Yandaş basın 15 Temmuz'dan rant devşirmenin peşinde. Yıllarca FETÖ'yü destekleyip övmüşlerdi