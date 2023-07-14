Bartın’daki sel anı güvenlik kamerasında

İHA'nın haberine göre, kuvvetli sağanak yağışların ardından Bartın’da yaşanan sel afetinde çevresindeki dere yataklarının taşması sonucu 200’den fazla iş yerinin sular altında kaldığı Atılım Sanayi Sitesi'nde temizlik çalışmaları sürüyor.
Sel anında 50’den fazla kişinin mahsur kaldıkları iş yerlerinden helikopter ve iş makineleri ile kurtarıldığı sanayi sitesindeki güvenlik kameralarına sel anına ait çarpıcı görüntüler yansıdı.
Sanayi sitesinde suların bastığı ayakkabı üretim atölyesinde kaydedilen güvenlik kamera görüntülerinde selin bir anda iş yerlerine dolduğu görüldü.
Suların dolmaya başlamasıyla birlikte atölyenin içindeki tezgahların, masaların, koli ve kutularla birlikte çeşitli malzemelerin sürüklenişinin anbean kayıt altına alındığı güvenlik kameraları görüntüleri sel afetinin boyutunu da gözler önüne serdi.