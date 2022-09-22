﻿Bartın’da sağanak! Dereler taştı, denizin rengi değişti

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde sağanak etkisini gösteriyor.
Çayaltı köyünde derenin taşması sonucu Kurucaşile tünel şantiyesine ait atölye ile kimsenin yaşamadığı öğrenilen bir evin birinci katını su bastı.
İlçede aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Ova Tekkeönü sahil köyünden gelen suyun denize dökülmesi sonrasında limanda suyun rengi değişti.
Sahilde köylüler akıntıyla gelen odunları topladı.
Kurucaşile belediyesi, AFAD ile jandarma ekipleri de bölgede olası olumsuzluklara karşı önlem aldı
DOĞU KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.