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Bartın’da sağanak! Dereler taştı, denizin rengi değişti

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde sağanak etkisini gösteriyor. Sağanak nedeniyle Ova Tekkeönü sahil köyünden gelen suyun denize dökülmesi sonrasında limanda suyun rengi değişti.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 16:21
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Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde sağanak etkili oluyor. Sağanak sonrası taşkınlar oluştu. Ova Tekkeönü sahil köyünde denizin rengi değişti

Bartın’da sağanak! Dereler taştı, denizin rengi değişti
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Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde sağanak etkisini gösteriyor.

Çayaltı köyünde derenin taşması sonucu Kurucaşile tünel şantiyesine ait atölye ile kimsenin yaşamadığı öğrenilen bir evin birinci katını su bastı.

İlçede aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Ova Tekkeönü sahil köyünden gelen suyun denize dökülmesi sonrasında limanda suyun rengi değişti.

Sahilde köylüler akıntıyla gelen odunları topladı.

Kurucaşile belediyesi, AFAD ile jandarma ekipleri de bölgede olası olumsuzluklara karşı önlem aldı

DOĞU KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre yarın sabahtan itibaren Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiği belirtildi.
 

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

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