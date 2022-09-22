22 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Ev, iş yeri ve alt geçitleri su bastı! Nevşehir ve Osmaniye'yi sel vurdu

Ev, iş yeri ve alt geçitleri su bastı! Nevşehir ve Osmaniye'yi sel vurdu

Nevşehir'de sağanak sele dönüştü, evlerin bahçe duvarı yıkıldı. Osmaniye'de ise fırtına ve sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve alt geçitleri su bastı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 01:03
Takip Et

Nevşehir ve Osmaniye'yi sel vurdu

Ev, iş yeri ve alt geçitleri su bastı! Nevşehir ve Osmaniye'yi sel vurdu
+
Aa
-

Osmaniye'de başlayan fırtına ve sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, suyla dolan cadde ile sokaklar nedeniyle birçok araç mahsur kaldı.

AA’nın haberine göre; gece saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı.

Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar mahsur kaldı.

Su dolması nedeniyle trafiğe kapatılan Devlet Bahçeli Altgeçidine giren bir minibüs, buradan çıkamadı.

Nevşehir ve Osmaniye'yi sel vurdu - 1

Araçtakiler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken, mahsur kalan minibüs halat yardımıyla sudan kurtarıldı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde sağanak sonucu sel meydana geldi.

Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, Yeniyaylacık köyünde sele yol açtı.

Sel köyün sokaklarında hasara neden olurken, 4 evin bahçe duvarı da yıkıldı.Nevşehir ve Osmaniye'yi sel vurdu - 3

Kaya parçalarının düştüğü yolda oluşan su birikintileri ulaşımı aksattı.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ile köyde çalışma yaptı.

Köy muhtarı Ömer Kara, gazetecilere, yağışın ardından oluşan selin bazı alanlara zarar verdiğini belirterek, su şebeke hattında da hasar meydana geldiğini söyledi.

Nevşehir ve Osmaniye'yi sel vurdu - 5

Nevşehir ve Osmaniye'yi sel vurdu - 6Nevşehir ve Osmaniye'yi sel vurdu - 8Nevşehir ve Osmaniye'yi sel vurdu - 2

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
1
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
2
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
﻿Süleyman Soylu'nun yerine gelecek isim kulislere düştü. AKP'de vitrin değişiyor iddiası
3
﻿Süleyman Soylu'nun yerine gelecek isim kulislere düştü. AKP'de vitrin değişiyor iddiası
﻿Süleyman Soylu'nun yerine gelecek isim kulislere düştü. AKP'de vitrin değişiyor iddiası
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
4
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Ünlü kahvecinin çikolatasından böcek çıktı: Türkiye'nin her yerinde şubesi var
5
﻿Ünlü kahvecinin çikolatasından böcek çıktı: Türkiye'nin her yerinde şubesi var
﻿Ünlü kahvecinin çikolatasından böcek çıktı: Türkiye'nin her yerinde şubesi var
﻿Flaş. Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur tutuklandı
6
﻿Flaş. Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur tutuklandı
﻿Flaş. Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur tutuklandı
﻿AKP'de savaş kızıştı. Süleyman Soylu'ya parti içinde bir cephe daha çıktı. Barış Pehlivan ortaya çıkardı
7
﻿AKP'de savaş kızıştı. Süleyman Soylu'ya parti içinde bir cephe daha çıktı. Barış Pehlivan ortaya çıkardı
﻿AKP'de savaş kızıştı. Süleyman Soylu'ya parti içinde bir cephe daha çıktı. Barış Pehlivan ortaya çıkardı
﻿Araştırma: 40-50'li yaşlarda görülen kabuslar demans belirtisi olabilir
﻿Araştırma: 40-50'li yaşlarda görülen kabuslar demans belirtisi olabilir
﻿Araştırma: 40-50'li yaşlarda görülen kabuslar demans belirtisi olabilir
﻿Türkiye-Lüksemburg maçını yayınlayacak kanal belli oldu
﻿Türkiye-Lüksemburg maçını yayınlayacak kanal belli oldu
﻿Türkiye-Lüksemburg maçını yayınlayacak kanal belli oldu
﻿Dünyanın en uzun kitabı tek cilt halinde basıldı: One Piece
﻿Dünyanın en uzun kitabı tek cilt halinde basıldı: One Piece
﻿Dünyanın en uzun kitabı tek cilt halinde basıldı: One Piece
﻿Galata ve Atatürk köprüleri araç trafiğine kapatıldı
﻿Galata ve Atatürk köprüleri araç trafiğine kapatıldı
﻿Galata ve Atatürk köprüleri araç trafiğine kapatıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.