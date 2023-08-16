Baş ağrısı nedir? Baş ağrısı belirtileri nelerdir? Baş ağrısı tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan baş ağrısıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında çokça aratılıyor. Peki, baş ağrısı nedir? Baş ağrısı belirtileri nelerdir? Baş ağrısı tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Baş ağrısı nedir? Baş ağrısı belirtileri nelerdir? Baş ağrısı tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan baş ağrısıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan baş ağrısıyla ilgili detaylar…

BAŞ AĞRISI NEDİR?

Genellikle tüm insanlar hayatlarının bir döneminde bir defaya mahsus da olsa baş ağrısı yaşamışlardır. Baş ağrısı şiddetine göre insanın yaşam kalitesini etkileyebilir. Şiddetli baş ağrısı çeken çoğu insanın günlük işlerini yaparken zorluk çektiği görülebilir.

Baş ağrısı; başın belli bir bölümünde zonklayıcı, sıkıştırıcı ve belirgin şekilde meydana gelen rahatsızlık veren durum olarak bilinir. Baş ağrısı yavaş yavaş veya birdenbire ansızın gelerek, birkaç saat veya birkaç gün boyunca devam edebilir.

BAŞ AĞRISININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Kafada doluluk hissi ile birlikte baş ağrısı,
-Alında veya şakaklarda meydana gelen basınç hissi,
-Kafa derisi, boyun ve omuz kaslarında hassasiyet,
-Işığa ve sese hassasiyet (Migrendeki kadar şiddetli olmaz)
-Gerilim baş ağrısında, migrendeki gibi mide bulantısı, kusma ve görme bozuklukları bulunmaz.

-Fiziksel yapılan aktivitelerin gerilim baş ağrısında ağrıya etkisi olmaz, tam tersi iyi gelebilir.

BAŞ AĞRISI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Baş ağrısında eğer altta yatan bir sağlık sorunu varsa (sinüs enfeksiyonu vs. gibi) konunun uzmanı hekimden ilgili tedavi alınır. Bunun haricinde primer baş ağrılarında, özellikle de migrende, nöroloji uzmanı tıbbi özgeçmişinizi alarak ve muayene ederek ilgili tedaviyi başlatır.

Baş ağrısı tedavisinde denenecek birçok ilaç bulunur. Migren tedavisindeki hedef, tetikleyici faktörleri azaltmak, sinir sistemindeki hassasiyeti ve ağrı sırasında ortaya çıkan damar ve damar çevresindeki olayları baskılamaktır. Temel tedavi, koruyucu ve atak tedavisi olmak üzere ikiye ayrılır. Burada hastanın ağrılarının sıklığı tedavi kararında etkilidir. Örneğin, hastanın ağrıları ayda sadece bir iki kez görülüyorsa, bu hasta için atak tedavisi planlanır.

Ağrının kontrolü amacıyla basit ağrı kesiciler, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, ergotamin etken maddeli ilaçlar veya triptan grubu ilaçlara başvurulabilir. Ağrı kesici ilaçlar genelde masum görünen ilaçlar olsa da, sürekli kullanıldıklarında özellikle böbrek parankimi ve diğer organlar üzerinde geri dönüşümsüz hasarları olabilir. Bu nedenle sürekli kullanımı tavsiye edilmez. Ağrı kesiciler atağın başında alınmalıdır.

Koruyucu-önleyici tedavi ise bir ay içinde atak sayısı dört ve üzerinde ise tercih edilir. Koruyucu tedavide ilaçlar her gün alınır. Kalp ilaçları, depresyon ilaçları veya epilepsi ilaçları bu amaçla kullanılır. Bu tip ilaçlar, kesinlikle doktorun reçetelendirmesi olmadan ve danışılmadan alınmamalıdır.

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