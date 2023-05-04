Başakşehir 90+5'te güldü

Başakşehir, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

Başakşehir 90+5'te güldü

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta 10 kişi kalan Başakşehir rakibini son dakikalarda bulduğu golle devirdi.

Başakşehir'in golü 90+5. dakikada Figueiredo'dan geldi.
Ev sahibi ekipte Ahmed Touba, 42. dakikada Milson'a yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Ayrıca, Başakşehir'de yardımcı antrenör Selçuk Şahin itirazları sebebiyle kırmızı kart gördü.

RÖVANŞ 24 MAYIS'TA
Başakşehir'in Daniel Aleksic ile 2. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Eşleşmenin rövanşı 24 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.
Ev sahibi ekipte Patryk Szysz, 80. dakikada sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti.

Öne Çıkanlar
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Son Haberler
10 kişilik Başakşehir Ankaragücü'ne uzatmadı Spor
10 kişilik Başakşehir Ankaragücü'ne uzatmadı
AKP’li aday MHP’yi hedef aldı. Cumhur İttifakı’nda büyük kriz! Siyaset
AKP’li aday MHP’yi hedef aldı. Cumhur İttifakı’nda büyük kriz!
Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Muhammet Hacı Güneş: Bir 5 sene de ben sizi dolandırayım Siyaset
Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Muhammet Hacı Güneş: Bir 5 sene de ben sizi dolandırayım
AKP’nin düzenlediği konserde yangın çıktı. Bakan Nebati apar topar alandan kaçırıldı Güncel
AKP’nin düzenlediği konserde yangın çıktı. Bakan Nebati apar topar alandan kaçırıldı
İrfan Buz'dan ayağının tozuyla Fenerbahçe iddiası Spor
İrfan Buz'dan ayağının tozuyla Fenerbahçe iddiası
CHP'li Erkek Erdoğan'ın sözlerine açıklık getirdi: Muhalefet antrenmanı yapıyor Siyaset
CHP'li Erkek Erdoğan'ın sözlerine açıklık getirdi: Muhalefet antrenmanı yapıyor