Başakşehir 90+5'te güldü

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta 10 kişi kalan Başakşehir rakibini son dakikalarda bulduğu golle devirdi.

Başakşehir'in golü 90+5. dakikada Figueiredo'dan geldi.

Ev sahibi ekipte Ahmed Touba, 42. dakikada Milson'a yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Ayrıca, Başakşehir'de yardımcı antrenör Selçuk Şahin itirazları sebebiyle kırmızı kart gördü.

RÖVANŞ 24 MAYIS'TA

Başakşehir'in Daniel Aleksic ile 2. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Eşleşmenin rövanşı 24 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Ev sahibi ekipte Patryk Szysz, 80. dakikada sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti.