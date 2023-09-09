Başakşehir Agoume'nin peşinde

Yaptığı flaş transferlerle gündem olan Başakşehir, Inter'in genç orta sahası Lucien Agoume'nin peşine düştü.

Başakşehir Agoume'nin peşinde

Editör: Barış Atakan

Pelkas, Piatek ve Emirhan İlkhan'ı kadrosuna katan Başakşehir, bir transfere daha hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schiara'nın haberine göre; Başakşehir, Inter'in orta sahası Lucien Agoumé'yi kiralamak için pazarlıklarını sürdürüyor.

Haberin devamında ise Inter ile Başakşehir arasındaki müzakerelerin ilerlediğini ve anlaşmanın sonuçlanacağı yönünde beklentinin olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Brest forması giyen genç oyuncu, 15 maçta 1 asist yaptı.

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