Ali Koç ve İsmail Kartal'ın hangi partiye oy verdiğini açıkladılar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'la ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Ahmet Ercanlar, Rönesans Spor TV Youtube kanalında Ali Koç'un milliyetçi olduğunu ve seçimlerde MHP'ye oy verdiğini iddia etti.

BAHÇELİ ALİ KOÇ'U EVLADI GİBİ SEVER

Ercanlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ali Koç'u evladı gibi sevdiğini söyledi.

İSMAİL KARTAL ERDOĞAN'A YAKIN

Ercanlar ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın bir isim olduğunu ileri sürdü.