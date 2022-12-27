Başakşehir ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16.haftasında evinde Antalyaspor'u konuk etti.
Ev sahibi ekip maçı 2-0 kazandı. Golleri 57.dakikada Deniz Türüç ve 66.dakikada D. Aleksic attı.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir, puanını 30'a çıkartarak maç fazlasıyla 2.lik koltuğuna oturdu.
Antalyaspor ise 16 puanla 12.sırada yer aldı.
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