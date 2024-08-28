Başakşehir yıktı geçti. Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı

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Başakşehir yıktı geçti. Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı

St Patrick's karşısında 2-0 galip gelen Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükseldi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir sahasında St. Patrick's ile karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadelede temsilcimiz rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 64. Dakikada Ömer Ali Şahiner ve 82. Dakikada Kemen kaydetti.

0-0 biten ilk maçın ardından kendi evinde kazanan Başakşehir böylece UEFA Konferans Ligi’nde adını grup aşamasına yazdırmayı başardı.

29-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan kura çekimi sonrasında temsilcimizin rakipleri belli olacak.

UEFA’dan düzenlenen yeni formatta temsilcimiz 3’ü kendi evinde 3’ü deplasmanda olmak üzere 6 takımla karşı karşıya gelecek.

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