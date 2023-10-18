Başakşehir'de kapalı kasa minibüs şarampole uçtu

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kapalı kasa minibüs bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

KAYNAK: DHA
Başakşehir'de kapalı kasa minibüs şarampole uçtu

Olay, 22.45 sıralarında Kayabaşı Mahallesi, Cemil Taşçıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, 34 JZY 65 plakalı kapalı kasa minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, ardından yolun alt kısmına uçtu.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç sürücüsü Eyüp Kaya'nın öldüğünü belirledi. Kaya ile aynı iş yerinde çalışan Tahsin Demir ise yaralındı.

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Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demir, ambulansla Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından, 3 çocuk babası Eyüp Kaya'nın cenazesi morga gönderildi.

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