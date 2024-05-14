Başakşehir’de mobilya atölyesinde yangın paniği

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yer alan İkitelli Saraçlar Sanayi Sitesi’ndeki 3 katlı bir mobilya atölyesinde saat 23.30 sıralarında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir sebeple yükselen alevleri görenler bildirmesi üzerine çevre ilçeler de dahil çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralı olmadı. Alevlerin sardığı iş yerinde ise maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.