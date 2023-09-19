Başakşehir'de motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi girişinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: DHA
Başakşehir'de motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Başakşehir'de bulunan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi girişinde sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 10:30’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin girişinde meydana geldi. Trafik ışıklarının olduğu kavşakta iddiaya göre, ışık ihlali nedeniyle kaza meydana geldi. Kazada 63 yaşındaki Ahmet Kaya yönetimindeki 34 HHB 522 plakalı motosiklet ile Mesut Yahşi yönetimindeki 07 LGC 27 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan Ahmet Kaya hafif ticari aracın ön camına çarptıktan sonra yola savruldu.

e4a08b9465367b25dad03cc8f79fad07.jpgBaşına aldığı darbeyle ağır yaralanan Kaya’nın yardımına o sırada araçla kaza yerinden geçen sağlık çalışanları koştu. Sağlık çalışanları, kalbi duran motosiklet sürücüsüne dakikalarca kalp masajı yaptı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastane önünde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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