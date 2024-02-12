Başakşehir'de otomatik silahlarla havaya ateş eden magandalar yakalandı

Başakşehir'de düğün eğlencesi esnasında uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan 2 maganda polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı. Şüpheli kişiler ile birlikte 2 uzun namlulu tüfek ve 3 şarjör de ele geçirildi.