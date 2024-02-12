Başakşehir'de otomatik silahlarla havaya ateş eden magandalar yakalandı

Kaynak: DHA
Başakşehir'de otomatik silahlarla havaya ateş eden magandalar yakalandı
Başakşehir'de düğün eğlencesi esnasında uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan 2 maganda polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı. Şüpheli kişiler ile birlikte 2 uzun namlulu tüfek ve 3 şarjör de ele geçirildi.

Başakşehir'in Güvercintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, düğün eğlencesi yapan gruptaki 2 kişi ellerindeki uzun namlulu silahlarla havaya ateş açmaya başladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

basaksehirde-otomatik-silahlarla-havaya-ates-eden-magandalar-yakalandi-2495-dhaphoto3.jpg

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra harekete geçen polis ekipleri, ateş eden 2 şüpheli kimliklerini belirledi. Y.K ve S.A. isimli şüpheli kişiler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli kişilerle birlikte 2 adet uzun namlulu tüfek ve 3 adet şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

basaksehirde-otomatik-silahlarla-havaya-ates-eden-magandalar-yakalandi-2495-dhaphoto2.jpg

basaksehirde-otomatik-silahlarla-havaya-ates-eden-magandalar-yakalandi-2495-dhaphoto1.jpg

Son Haberler
Arda Turan hata yapmadı Spor
Arda Turan hata yapmadı
Şehit Özkardeş, son yolculuğuna uğurlandı Gündem
Şehit Özkardeş, son yolculuğuna uğurlandı
Mansur Yavaş'ın mitingde vatandaşla olan diyaloğu gündem oldu: "Sen bana yardım ettin. Gariban babası" Video
Mansur Yavaş'ın mitingde vatandaşla olan diyaloğu gündem oldu: "Sen bana yardım ettin. Gariban babası"
Irak’ta lunaparkta salıncak yere çakıldı. Kaza sonucu 16 kişi yaralandı Dünya
Irak’ta lunaparkta salıncak yere çakıldı. Kaza sonucu 16 kişi yaralandı
Samsunspor yıktı geçti Antalya'da kabus başladı. Volkan Aliakar yazdı Spor
Samsunspor yıktı geçti Antalya'da kabus başladı. Volkan Aliakar yazdı
Asker eğlencesinde lastik yaktı etrafı dumana boğdu Gündem
Asker eğlencesinde lastik yaktı etrafı dumana boğdu