Başakşehir'de otomatik silahlarla havaya ateş eden magandalar yakalandı

Başakşehir'in Güvercintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, düğün eğlencesi yapan gruptaki 2 kişi ellerindeki uzun namlulu silahlarla havaya ateş açmaya başladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra harekete geçen polis ekipleri, ateş eden 2 şüpheli kimliklerini belirledi. Y.K ve S.A. isimli şüpheli kişiler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli kişilerle birlikte 2 adet uzun namlulu tüfek ve 3 adet şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.