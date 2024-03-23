Bakan Yerlikaya ‘gereği yapıldı’ diyerek duyurdu! İstanbul’da tepki çeken görüntüler…

Yerlikaya’nın sosyal medya paylaşımına göre, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı araştırmada, bir sosyal medya hesabından “Araç içinden ateş açan” bir kişinin videosunun yayınlandığı belirlendi. Araştırmalar sonucunda, bu kişinin 18 yaşındaki M.Ö. olduğu ve olayın İstanbul’un Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2. Kısım Şelale Caddesi’nde gerçekleştiği tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yapılan operasyonla gözaltına alınan şüphelinin, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefetten işlem gördüğünü, ayrıca trafik kurallarını ihlal ettiği için 26 bin lira idari para cezasına çarptırıldığını açıkladı. Şüpheli, adli makamlara sevk edilmiştir.

Yerlikaya, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş açarak masum insanların hayatını tehlikeye atanların tolerans gösterilmeyeceğini, şehir haydutluğuna heveslenenlerin adalet önüne çıkarılacağını vurguladı. Ayrıca, gözaltına alınan kişinin polis merkezine getirildiği anların video görüntüleri de paylaşıldı.