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Caner Erkin için çarpıcı iddia

Adı sık sık Beşiktaş'la anılan Caner Erkin için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 15:23
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Başakşehir'den Caner Erkin hamlesi geldi

Caner Erkin için çarpıcı iddia
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Hasan Ali Kaldırım ile yollarını ayıran Başakşehir, sol bek takviyesi için harekete geçti.

İstanbul temsilcisi, Fatih Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra boşta kalan Caner Erkin ile masaya oturdu.

Taraftar anlaşma sağlarsa, Caner Erkin İstanbul ekibiyle sözleşme imzalayacak.

Fatih Karagümrük'te bu sezon 12 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu 6 asist yaptı.

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