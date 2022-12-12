Beşiktaş eski oyuncusuyla görüşmelere başladı

Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarına Antalya'da devam eden Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin ile transfer görüşmelerine başladı.

Kariyerinde daha önce de Beşiktaş forması giyen 34 yaşındaki futbolcu da bir kez daha siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor.

Öte yandan Beşiktaş'ın Ocak döneminde sol bekin yanı sıra 6 numara, Welinton ve Kevin N'Koudou'nun durumlarına göre sağ stoper ve sol kanat transferi gerçekleştirebileceği belirtildi.