Çebi'den Caner Erkin transferi iddiasına yanıt

Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı Antalya'da geçiren siyah beyazlılar çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'ya gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların gündemindeki Caner Erkin transferi hakkında konuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ''Caner Erkin ile alakalı gündeme gelen bir şey olmadı. Gündemimizde böyle bir şey yok.'' dedi.





