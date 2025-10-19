Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Rams Başakşehir'i 2-1 yendi. beIN Trio ekibi Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Karşılaşmanın 47. dakikasında Başakşehir'in Shomurodov ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi. Geceye damga vuran bu pozisyon için 3 hakem de aynı görüşte birleşti.

İşte ekibin o pozisyon ile ilgili yaptığı yorumlar;



Bahattin Duran: Crespo, ofsayt çizgisinin gerisinde orada bir problem yok. Crespo sonrasında temas ettikten sonra Shomurodov toptan ve sondan ikinci savunma oyuncusundan rakip kale çizgisine daha yakın mı değil mi onun tespiti yapıldı. Sahada bunu yardımcı hakem devam ettirebilir. Pozisyonda son adam Uğurcan Çakır, sondan ikinci savunma oyuncusu da Abdülkerim Bardakcı. Topa son dokunulduğunda Abdülkerim'in eli ofsayt için referans alınmıyor. Teknolojiye güveniyoruz o yüzden ofsayt doğru. Uğurcan'ın ayağı kaleye daha yakın. Önemli olan sondan ikinci savunma oyuncusunun pozisyonu. Burada da Abdülkerim.

Deniz Çoban: Ofsayt kararı doğru. Torreira'nın kartı yanlış.

Bülent Yıldırım: Kalecinin ayağı referans olarak verilmez. Sanal zeka, Abdülkerim'le Shomurodov'un pozisyonlarını kıyaslıyor ve Shomurodov'un ofsayt olduğunu tespit ediyor. Torreira'nın sarı kartına katılmıyorum.

NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

Galatasaray'ın attığı ikinci golden önce kazandığı serbest vuruşta karar doğru mu?

Bahattin Duran: Karar doğru. Serbest vuruş nizami.

Deniz Çoban: Topu görüp görmüyor olması bir şeyi değiştirmez. Serbest vuruş çok nizami kullanıldı.

Bülent Yıldırım: Kemen'in sol koluna top temas etti. Ceza sahası içinde olsa penaltı verilirdi.