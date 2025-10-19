Galatasaray, zaman zaman zorlandığı Başakşehir mücadelesinden 3 puanı 2-1'lik skorla hanesine yazdırmayı başardı. Usta isimler maçı yorumlarken, sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi'ye de sert eleştirilerde bulundu.

İşte o yazılardan öne çıkanlar;

"BODO İÇİN İPUCU VERDİ"

"Okan Buruk, Liverpool maçı öncesinde “Hangi takımla maça başlayacağımız değil nasıl bitireceğimiz önemli” demişti. Maçın 75. dakikasında oyuna Osimhen, Jakobs, Lemina ve Yunus Akgün’ü oyuna alan Okan Buruk da Bodo Glimt maçının on biri için de ipucu verdi. Galatasaray, Başakşehir maçında sadece 3 puan kazanmadı. Bodo Glimt maçı öncesi moral de cepteydi. Icardi’nin ve Gabriel Sara’nın gönlü alındı. Leroy Sane iki gol attı ve tartışılan kalitesini kanıtladı.. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan gereksiz sarı kartlar kullandı. Bariz bir hatası var mıydı? Yok ama bence kötü bir yönetim gösterdi. Hakem kötü VAR ise çok ağırdı. Başakşehir’in ofsayt golünü evde TV başındakileri bırakın yedek kulübesindekiler bile gördü. Neyi beklediler anlamadım."

(Mustafa Ersoy/T24)

"BU KADRO FAZLA GELİYOR"

"Galatasaray 3 puanlık müthiş deplasman serisine dün gece bir yenisini daha ekledi. Rotasyon da yapsalar düşük vitesle de oynasalar hiçbir şey değişmiyor. Çünkü ligimizin düşük kalitesine bu kadro fazla geliyor. İlk devreye bakıyorum; Galatasaray etkili bir takım presi yapmıyor. Tempo da yüksek değil. Ama bölüm bölüm pozisyonlar buluyor ve devre sonunda skor avantajını sağlıyor. Bu yarıdaki Başakşehir'in hali tam bir felaket! İkinci devrede Başakşehir gol attı ama VAR kararıyla kritik ofsayta takıldı. Biraz hareketlendiler ve beraberlik golünü buldular. Ama 2 dakika geçmeden Galatasaray tekrar öne geçti. Sonuçta Okan Buruk'un oyuncu değişikliğiyle devam eden dakikalar yine Galatasaray'ın kaçırdıklarına sahne oldu."

(Ömer Üründül/Sabah)

"ICARDI YÜKE DÖNÜŞTÜ"

"İlkay Gündoğan sisteme dahil olduğundan bu tarafa Galatasaray sahada sınıf atladı. İlkay, oyunun her bir sahnesini yazıyor, yönetiyor, oynuyor, oynatıyor. Oyuna müthiş bir akıl katıyor. Galatasaray İlkay ile hem topa hem oyuna daha nitelikli bir sahipliğe kavuştu. Sanchez cezalıyken Kaan’ın işini sırtı dönük aldığı toplarla kolaylaştırdı, Torreira’yı öne çekti, Sane’yi oyunun içinde tuttu, yetmedi devre biterken Sane’ye altın tepsinin içinde golünü de hediye etti. Icardi yüke dönüştü Osimhen yokken Galatasaray’ın hücum hattının yavanlığı dikkatlerden kaçmıyor. Icardi’nin kaptanlığında oynamak iki sene önce büyük konfordu ama şimdi onunla oynamak diğer 10 Galatasaraylı futbolcu için bir yüke dönüşüyor. Osimhen’in ön alan baskısı, savunma arkası koşuları, enerjisine karşılık Icardi’nin karizması ilk 11 oynaması için yeterli değil. Bunu artık kendisinin de anlaması gerekiyor."

(Serkan Akcan/Fanatik)

"SEVGİLİSİYLE GEZMEYE GİDİYOR"

"Okan’ın elinde Türkiye’nin şartlarına göre üst düzey bir kadro var. Oyundan aldıklarıyla oyuna girenlerin fazla farkı yok. Yalnız Icardi’ye bir parantez açmak lazım. Okan onu kafadan oynattı. Bence Okan şunu yapmak istedi: Yarın bir gün Icardi’nin ‘Ben oynardım ama hoca oynatmıyor’ gibi cümleler kurmaya hakkı olmasın. Yani seyirciye ‘Icardi bu’ diye gösteriyor. 15 günlük milli maç arasında sevgilisiyle gezmeye gidiyor. Senin idmana, kilo vermeye ihtiyacın var, İstanbul’da kalıp, çalışman gerekir. Ama ne olacak? Taraftarı aldatmak kolay, Fenerbahçe aleyhine bir-iki twit atarsın ‘İcardi olursun’. Bu yazıyı yazmaya başladığımda dakika 86 idi. G.Saray halen işi bitirememişti, yarın her maçı böyle bitiremezsin, en az iki farkı bulmalısın. İlk yarı Uğurcan’ı hiç göremedik, Başakşehir sayesinde. İkinci yarı biraz gördük. Ama bu oyun bile sarı-kırmızılı ekibin Türkiye’de galip gelmesine yetiyor."

(Erman Toroğlu/Sözcü)